Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue prêts pour la bataille avec Guardiola, les Blaugrana préparent la révolution

Le quotidien s'adresse directement à Luka Modric, dont l'extérieur magistral a permis au Real Madrid de se qualifier face à Chelsea pour les demi-finales de la Champions League, alors que les Blues avaient pris l'ascendant au retour. Les passes décisives du magicien croate et les buts de Karim Benzema sont forcément attendus ce soir du côté de l'Etihad Stadium. Paris, c'est évidemment le lieu de la finale de la C1 cette saison.

AS : à 180 minutes de Paris

Même esprit que Marca pour AS. Le Real Madrid n'est plus qu'à deux matches d'une finale à Paris, une ville qui lui porte chance puisqu'il y a remporté sa première C1 (en 1956, 4-3 face au Stade de Reims) et sa huitième (en 2000, 3-0 contre Valence). La première dans l'ancien Parc des Princes, la deuxième au Stade de France. Le nouveau Parc ne lui avait en revanche pas porté chance en 1981 (0-1 face à Liverpool). Mais avant de rêver de la Ville Lumière, il faut dominer le Manchester City de Pep Guardiola !

Sport : révolution essentielle

La défaite de dimanche contre le Rayo Vallecano (0-1) en match en retard, la troisième d'affilée au Camp Nou, a démontré que ce FC Barcelone, malgré sa victoire éclatante dans le Clasico au Bernabeu (4-0), était encore très loin des sommets. Pour les atteindre, un gros renouvellement de l'effectif est attendu cet été. Sport évoque jusqu'à sept arrivées majeures.

El Mundo Deportivo : l'effondrement

Magnifique photo que celle illustrant la Une d'El Mundo Deportivo aujourd'hui. On y voit Ronald Araujo, pourtant l'un des meilleurs Barcelonais cette saison, en tout cas l'un des plus volontaires, s'empaler totalement sur un défenseur du Rayo Vallecano. Le quotidien catalan constate que les Blaugrana avaient rarement été aussi mauvais au Camp Nou que cette saison. Et qu'une révolution est donc nécessaire...

Pour résumer Le Real Madrid dispute ce soir sur la pelouse de l'Etihad Stadium sa demi-finale aller de Champions League face au Manchester City de Pep Guardiola. De son côté, le FC Barcelone se prépare à un été agité car une révolution est nécessaire pour relancer un cycle victorieux.

