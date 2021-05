Real Madrid, FC Barcelone : lutte avec le PSG pour Pochettino et Mbappé pour les Merengue, 2 recrues pour Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Marca : Chelsea rend Pep amer

Une fois n'est pas coutume, le quotidien le plus lu d'Espagne ne parle ni du Real Madrid ni du FC Barcelone en Une. Une interview exclusive du gardien de l'Atlético Madrid Jan Oblak a cet honneur. On relève toutefois que le triomphe de Chelsea en Champions League hier permet à Marca d'avoir une pensé pour le Blaugrana Pep Guardiola, plus sacré en C1 depuis son départ du Barça en 2012…

AS : destins croisés

L'autre quotidien madrilène fait évidemment une grande place au deuxième sacre de Chelsea en C1 mais évoque aussi les dossiers communs du Real Madrid et du PSG sur le marché des transferts cet été. En effet, les Merengue sont attirés par l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, pour succéder à Zidane. Sachant que si l'Argentin s'en va, Leonardo aimerait attirer Antonio Conte, tout juste démissionnaire de l'Inter Milan… et qui figure aussi dans les petits papiers du Real ! Merengue et Parisiens sont aussi à la lutte concernant Kylian Mbappé.

El Mundo Deportivo : deux premières recrues pour retenir Messi

Lionel Messi le dit depuis l'été dernier et ses envies d'ailleurs : son avenir ne dépend pas des propositions financières qui lui seront faites mais du projet sportif. Le FC Barcelone s'active donc pour bâtir une grosse équipe. Deux premières recrues devraient être officialisées dès l'ouverture du marché des transferts : les défenseurs Eric Garcia, libre depuis la fin de son contrat avec Manchester City, et Emerson (Betis Séville).