Real Madrid, FC Barcelone : Mbappé et Haaland font rêver les Merengue, les Blaugranas pansent leurs plaies

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Marca : Haaland, un autre animal

Le géant norvégien du Borussia Dortmund a inscrit un doublé et délivré une passe décisive hier lors de la victoire sur la pelouse du FC Séville (3-2). Après Kylian Mbappé la veille, voilà un autre attaquant suivi par le Real Madrid qui a brillé en Champions League. D'ailleurs, Erling Haaland a révélé que l'exploit du Parisien au Camp Nou lui avait donné des idées. Les Merengue vont en tout cas devoir faire un choix très délicat l'été prochain au moment de se lancer sur le marché des transferts !

AS : "Florentino, recrute-le"

Le quotidien sportif a lancé un grand sondage mercredi et 65% des supporters du Real Madrid préfèrent que Florentino Pérez recrute Kylian Mbappé plutôt qu'Erling Haaland. Mais AS rappelle que ce sera extrêmement compliqué car le PSG réclame 200 M€, le joueur plus de 30 M€ de salaire annuel et qu'en outre, le club de la capitale préfèrerait le voir partir gratuitement en 2022 que le vendre dès l'été prochain. Une mission quasi impossible !

El Mundo Deportivo : il y a eu des étincelles

Le quotidien pro-Barça revient sur les échanges houleux entre Jordi Alba et Kylian Mbappé mardi soir, qui promettent un match retour tendu. En pages intérieures, EMD se penche sur les raisons de la débâcle barcelonaise face à l'ennemi parisien. Il s'avère qu'une fois de plus, l'équipe n'était pas physiquement au niveau requis pour ce type de rencontre…