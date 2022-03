Real Madrid, FC Barcelone : Mbappé, Haaland, Superleague... Tebas balance ses vérités

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Pour une fois, Javier Tebas a ignoré le PSG et son dopage financier. Pourtant, le président de la Liga a évoqué la refonte du fair-play financier, sur laquelle il a planché et pour laquelle il est plutôt enthousiaste. Au cours de la conférence de presse accordée ce mercredi pour le lancement de l'opération LaLiga Genuine Santander, qui promeut l'image du championnat espagnol à l'étranger, l'avocat a évoqué d'autres sujets brûlants de l'actualité du Real Madrid et du FC Barcelone.

Haaland et le FC Barcelone

"Accepter l'accord avec CVC n'est pas l'unique solution pour que le Barça puisse recruter Haaland. C'est une chance en plus, mais il en faudra d'autres pour pouvoir se mettre dans la position économique nécessaire pour recruter ce genre de joueur. Mais ça, ça relève de la stratégie du FC Barcelone. Déjà, je ne sais pas s'ils vont finalement accepter de signer avec CVC, mais je sais que ce n'est pas la seule chose qu'ils devraient faire."

Mbappé et le Real Madrid

"Tout porte à croire que Mbappé va signer au Real Madrid, mais pour le moment, ce n'est pas sûr. Ce que je peux dire et que je dis depuis quelque temps, c'est qu'il ne se voit plus au PSG. J'espère qu'il ira au Real Madrid et si Haaland vient dans une équipe espagnole, ce sera encore mieux. Pour la compétitivité, ce sera mieux qu'il aille dans une autre, mais je serais également content s'il allait au Real Madrid. Ce serait très important d'avoir ces deux étoiles à Madrid."

La nouvelle version de la Superleague

"C'est un projet de Florentino Pérez, pas du Real Madrid, c'est très différent. On me dit qu'ils sont en train de travailler sur un autre projet car le précédent s'est abîmer à cause du format de la compétition. Ils savent que les Anglais n'en feront pas partie et ils sont en train d'imaginer un autre projet... qui sera également un échec. Ils continuent de s'empêtrer. C'est un projet continental, sans les clubs anglais. Donc un projet pas seulement contre l'UEFA mais également contre la Premier League..."

