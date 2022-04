Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : coup dur dans le dossier Koundé

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Jules Koundé attire la convoitise de nombreux clubs européens. Auteur de très bonnes prestations sous le maillot du FC Seville, le nouveau défenseur de l’Équipe de France devrait quitter le club lors du mercato estival 2022. Le joueur aurait même communiqué son envie d’ailleurs à ses dirigeants.

Selon “The Times“, Jules Koundé verrait d’un bon œil une signature à Chelsea. En effet, avec les départs de Rudiger et Christensen, l’ancien joueur des Girondins n’aurait pas de grandes difficultés à se faire une place dans le onze des Blues contrairement au Real Madrid où la concurrence sera rude. Pour le FC Barcelone, le prix demandé par Séville poserait un problème au club dont les finances sont fragiles.

“Jules Koundé could solve Chelsea’s centre-back crisis as the France defender wants to leave Seville this summer and is keen on a move to Stamford Bridge.”



