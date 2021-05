Real Madrid, FC Barcelone : première balle de match pour Merengue et Blaugrana

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Marca : première balle de match

Une sympathique de Marca, qui montre Zinédine Zidane et Diego Simeone en train de se serrer la main sur un cours de tennis, raquettes à la main. La donne est simple pour les Merengue : avec deux points de retard à deux journées de la fin sur les Colchoneros, ils doivent impérativement s'imposer sur la pelouse de l'Athletic Bilbao sous peine de voir leurs voisins, qui accueillent l'Osasuna Pampelune, sacrés. Coup d'envoi de tous les matches à 18h30 !

AS : un seul peut la gagner

Une tout aussi sympathique de l'autre grand quotidien madrilène, avec le trophée de la Liga et trois écharpes, aux couleurs du Barça, de l'Atlético et du Real, qui tirent chacune d'un côté. AS rappelle que la situation n'est pas forcément idéale pour les deux géants espagnols puisque Zinédine Zidane aurait annoncé à son vestiaire qu'il partait en fin de saison alors que Lionel Messi pourrait disputer face au Celta Vigo son dernier match au Camp Nou en tant que blaugrana.

🗞️ Esta es nuestra #PortadAS de hoy, domingo 16 de mayo

El Mundo Deportivo : l'attente

Relégué à quatre points de l'Atlético Madrid, le Barça pourrait officiellement perdre la Liga ce soir, même en cas de succès sur le Celta Vigo. Les hommes de Ronald Koeman, dont l'avenir est incertain même s'il souhaiterait continuer, doivent espérer un miracle pour être couronnés…