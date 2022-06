Real Madrid, FC Barcelone, PSG : l'UEFA va lancer une nouvelle compétition polémique !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Ce mercredi, L'Equipe dévoile un projet honteux, un de plus, de l'UEFA. Dans son insatiable quête d'argent frais, l'instance continentale plancherait sur un tournoi d'ouverture de la Champions League, qui se disputerait à la mi-août aux Etats-Unis. Il opposerait quatre gros clubs, dont le vainqueur de la précédente édition, sous la forme de demies et d'une finale. Où est l'intérêt sportif ? Comment les clubs concernés vont faire pour disputer leur championnat avec cette compétition à l'autre bout du monde ? Questions inutiles, l'important est de faire de l'argent, de l'audience... et de torpiller l'International Champions Cup !

Comme si cela ne suffisait pas, on apprend que la Champions League se jouera également le jeudi. Et que la Supercoupe d'Europe va changer de formule pour accueillir également le vainqueur de l'Europa League Conférence. Le calendrier va continuer à se surcharger mais, au moins, la Super League ne verra pas le jour. Et l'argent pourra donc continuer à couler à flots du côté de l'UEFA...

