Real Madrid, FC Barcelone : unis pour faire tomber le pourfendeur du PSG

Ils sont trois contre plus d'une trentaine de clubs pros espagnols. Seulement, le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao sont trois poids lourds de la Liga. Les trois seuls à ne jamais avoir été relégués et qui totalisent 68 sacres en championnat sur 90. Leur poids et leur voix comptent donc énormément. Alors, savoir qu'ils ont lancé une action en justice pour mettre un terme à l'accord signé par le président de la Liga, Javier Tevas, avec le fonds de pension CVC pour la vente d'une partie des droits du championnat pour plusieurs décennies, augure d'une guerre totale.

Le communiqué signé par les trois clubs explique que l'assemblée générale de la Liga a adopté le projet Impulso le 10 décembre, celui-ci devant rapporter plus de deux milliards à toutes les équipes professionnelles du pays afin d'éponger leurs dettes, d'améliorer leurs infrastructures et de recruter. Et que l'Athletic, le Real Madrid et le FC Barcelone considèrent qu'il s'agit d'une "opération illégale portant un préjudice irréversible au football espagnol". Raison pour laquelle ils ont porté l'affaire devant la justice. Leur ligne de défense étant que la Liga vaudrait plus sur la durée évoquée (on parle de 30 ou 50 ans). Javier Tebas, qui n'aime rien tant que s'en prendre au dopage financier du PSG, a donc trouvé deux nouveaux ennemis car il était déjà en opposition constante avec Florentino Pérez…

