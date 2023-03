Real Madrid, FC Barcelone : Vinicius a failli battre un triste record que Messi et Neymar n'ont fait qu'effleurer

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Depuis le début de la saison, on ne parle de Vinicius Jr que pour deux raisons : ses exploits balle au pied et ses provocations. Côté pile, il y a ces 18 buts et 9 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues, dont ce doublé à Anfield Road mardi dernier, décisif dans la victoire 5-2 du Real Madrid. Côté face, il y a ces insultes aux adversaires, ses moqueries envers les supporters, qui lui valent beaucoup d'altercations et une image brouillée.

Mais une statistique dévoilée par la Liga peut expliquer le côté provocations : rien qu'en championnat, le Brésilien a été victime de 84 fautes, soit une toutes les 23 minutes ! Le record appartient toujours à Carlos Vela (Real Sociedad), avec une obstruction subie toutes les 22,7 mn en 2013-14. Même Lionel Messi et Neymar, en leur temps au FC Barcelone, n'avaient pas subi pareil traitement. Ce qui explique sans doute l'énervement de l'ailier merengue avec ses adversaires...