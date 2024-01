Real Madrid - FC Barcelone : Vinicius s’excuse d’avoir provoqué les Blaugrana

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Vinicius a fait du Vinicius contre le Barça. À la 71ème minute de la finale de la Supercoupe d’Espagne (4-1 pour le Real Madrid), Vinicius a été victime d’une faute qui a valu le second carton jaune de Ronald Araujo. Le Brésilien en a profité pour chambrer le banc barcelonais en riant et en mimant le score du match. Le banc du Barça a immédiatement réagi, Sergi Roberto et Ferran Torres rentrant notamment dans une colère noire. Mais le Brésilien a eu une réaction très mature juste après le match.

“Je ne suis pas un saint”

L’international brésilien a fait son mea culpa après la rencontre: “Je ne suis pas un saint. Je parle trop et je fais aussi des dribbles que je ne devrais pas faire”. Une réaction sage - sans doute poussée par Carlo Ancelotti - après avoir remporté la 13ème Supercoupe d’Espagne de son club.

Podcast Men's Up Life