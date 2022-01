Real Madrid, FC Barcelone : Xavi connaît la date de son premier Clasico

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Dès mercredi prochain, Xavi et le FC Barcelone seront en Arabie Saoudite pour disputer la Supercoupe d'Espagne. Le format de la compétition en vigueur depuis trois ans prévoit des demi-finales et une finale, les finalistes de la Coupe du Roi et les deux premiers de la Liga étant conviés à y participer. Ce qui assure une présence quasiment constante du FC Barcelone et du Real Madrid.

Les deux ennemis séculaires vont d'ailleurs s'affronter dès mercredi prochain ! Le tirage au sort, effectué ce mardi, a en effet accouché d'un Clasico en demi-finales. Athletic Bilbao-Atlético Madrid aura lieu le lendemain. Les Blaugranas, dominés au Camp Nou le 24 octobre (1-2), tenteront de prendre leur revanche. Il y a un an, ils s'étaient inclinés en finale contre Bilbao (2-3).

✅¡Horario confirmado!

🏆Semifinal, Supercopa de España

Real Madrid vs Barcelona

🗓12/01/2022

⏰20:00(🇪🇦)

🏟Estadio Rey Fahd🇸🇦 pic.twitter.com/FTO4YQu97P — Madrid.dismo (@DismoMadrid) January 4, 2022