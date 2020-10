Real Madrid, FC Barcelone : Zidane calme les choses, Fati veut marcher sur les traces de Messi

Marca : les champions ne se rendent jamais

Bien que le Real Madrid et le FC Barcelone soient sur le pont ce samedi, le quotidien espagnol le plus lu consacre sa Une à un événement qu'il organise, le Marca Sport Week-end, qui aura lieu du 13 au 15 novembre prochain. Ses première et dernière pages sont magnifiques puisqu'elles présentent l'ensemble des personnalités qui participeront à cet événement en visio-conférence, pandémie oblige.

AS : Zidane ramène la paix

Hier en conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a tenté de trouver du positif dans la polémique opposant Karim Benzema à Vinicius Jr. A la mi-temps du match de Champions League à Mönchengladbach (2-2) en milieu de semaine, le Français s'était plaint auprès de Ferland Mendy de l'individualisme du Brésilien. Il ne lui avait d'ailleurs pas adressé une seule passe en seconde période. Pour Zidane, ce genre de choses sont normales au sein d'une équipe.

📰 Nuestra portada de hoy, sábado 31 de octubre

🗞 'ZIDANE PONE PAZ' pic.twitter.com/4zG89LR9c9 — Diario AS (@diarioas) October 30, 2020

El Mundo Deportivo : Fati fête ses 18 ans et rêve d'une carrière à la Messi

Un énorme 18 barre la Une du Mundo Deportivo, qui fête la majorité d'Ansu Fati. Le prodige, qui a battu 14 records depuis ses débuts chez les pros il y a… 14 mois, espère rester encore très longtemps au FC Barcelone et marcher ainsi sur les traces de son modèle Lionel Messi.