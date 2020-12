Real Madrid, FC Barcelone : Zidane confiant, Pelé dans le viseur de Messi

Marca : Zidane "pas intouchable mais confiant"

Alors que les médias espagnols se déchaînent depuis la défaite du Real Madrid sur la pelouse du Chakhtar mardi qui place le club en position trs défavorable pour la qualification en 8es de finale de la Champions League, Zinédine Zidane relativise. En conférence de presse, le Français a fait preuve de lucidité en affirmant qu'il se savait "pas intouchable" et savoir "où il était" mais qu'il était confiant sur la capacité de son équipe à surmonter cette épreuve. C'est là-dessus que Marca a choisi de faire sa Une.

AS : Koeman critique son président

Si l'autre grand quotidien sportif madrilène fait lui aussi sa Une sur Zinédine Zidane, on notera l'encadré concernant le reproche de Ronald Koeman à son président, Carlos Tusquets. Ce dernier, qui assure le lien entre l'ancienne direction de Josep Maria Bartomeu et la prochaine qui sera élue en janvier, a expliqué que le mieux aurait été de vendre Lionel Messi cet été. Il est certain qu'à l'heure où l'Argentin réfléchit à son avenir, le timing est très moyen…

El Mundo Deportivo : Messi a Pelé dans le viseur

Ce soir, le FC Barcelone affronte le promu Cadix, en Andalousie. Bien reposé puisqu'il n'a pas fait le voyage en Hongrie pour affronter Ferencvaros, Lionel Messi tentera de battre le record du nombre de buts inscrits pour un même club, détenu par le roi Pelé. Le Brésilien s'est arrêté à 643, l'Argentin en est à 641.