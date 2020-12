Real Madrid, FC Barcelone : Zidane respire, Messi et les Blaugranas s'étouffent

Marca : le Real se vaccine à Séville

Zinédine Zidane joue gros lors des trois prochains matches. Il a plutôt bien démarré cette série rapprochée en s'imposant hier à Séville (1-0). Mais il n'est pas assuré pour autant d'être encore l'entraîneur du Real Madrid en 2021. Il lui faudra battre Mönchengladbach mercredi et qualifier son équipe pour les 8es de finale de la Champions League puis décrocher le derby face à l'Atlético à domicile.

AS : Harakiri Culé

Si l'autre grand quotidien sportif madrilène a choisi, comme Marca, une photo de joie de Vinicius (à l'origine du but du Real à Séville) pour illustrer sa Une, on retient surtout la cartouche sur le Barça avec le titre "Harakiri Culé". On ne saurait mieux résumer la défaite catalane à Cadix (1-2), où deux erreurs invraisemblables de la défense ont coûté une quatrième défaite en Liga cette saison. Le second but encaissé, avec contrôle raté de Lenglet sur une touche en retrait d'Alba et dégagement contré de ter Stegen par Negredo, est digne d'un film d'horreur.

🗞️ Nuestra #PortadAS de hoy, domingo 6 de diciembre

📰 Este sí es el camino pic.twitter.com/TXAKWAFyO6 — Diario AS (@diarioas) December 5, 2020

El Mundo Deportivo : erreurs fatales

De façon surprenante, le quotidien catalan ne rue pas dans les brancards au niveau de sa Une. "Erreurs fatales", c'est plutôt soft vu les buts encaissés. La situation est pourtant déjà critiques puisque les hommes de Ronald Koeman pointent à douze longueurs de l'Atlético Madrid au tiers du championnat.