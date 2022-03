Real Madrid : Florentino Perez a tenté de recruter un ex-dirigeant du Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Toujours aussi déterminé à mener à bien son projet de Super League européenne, Florentino Perez (Real Madrid) tente de cadrer au mieux sa future structure. Pour se faire, le boss des Merengue cherche une tête d'affiche à placer au poste de directeur général du projet. Une tête d'affiche qu'il imaginait parmi les anciens du Barça.

Si l'on en croit le média RAC 1, Perez s'est tourné, non sans avoir consulté Joan Laporta, sur l'ancien (et éphémère) directeur exécutif des Blaugranas, Ferran Reverter. Démissionnaire du FC Barcelone, l'intéressé a toutefois poliment refusé cette sollicitation. Désireux de s'éloigner du monde du football, Ferran Reverter a préféré se lancer sur une toute autre voie en devenant PDG d'une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables.

Laporta croit toujours en la Super League

De son côté, Joan Laporta a encore évoqué le projet Super League dans son entretien à Mundo Deportivo ce jour. Un projet dans lequel il fonde toujours autant d'espoirs : « Nous sommes encore là avec la Juventus, le Real Madrid et d'autres équipes qui attendent. Les clubs anglais sont toujours en attente, que ça soit Manchester, Liverpool ou les Allemands aussi. Ils attendent de voir si ce sera un nouveau format de compétition ou si ce sera une Ligue des champions améliorée. Mais nous sommes là et nous gagnons dans chacune des poursuites judiciaires qui ont été engagées. Nous attendons maintenant le verdict de la Cour européenne et nous espérons qu'elle statuera d'ici la fin de l'année ».

