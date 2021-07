Real Madrid : Florentino Perez balance sur la WAG d'un ex-star des Merengue

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En roue libre depuis le début de la semaine, El Confidencial balance de nombreuses conversations privées de Florentino Perez. Conversations où le président du Real Madrid cartonne à tout va les anciens joueurs et légendes merengues.

Après Raul, Casillas, Cristiano Ronaldo, Mourinho, Coentrao, la « quinta del Buitre », Figo et Guti, c'est au tour de Mesut Özil, galactique du Real de 2010 à 2013, de s'en prendre plein la tête dans un extrait datant d'octobre 2012 où il critique la vie sentimentale et la compagne d'alors de l'international allemand.

« Tout l'Inter et le Milan AC lui est passé dessus »

« Il est venu ici avec une petite amie de 21 ans. Il fait partie de ces Turcs de troisième génération... et il découvre Madrid. Autant dire qu'il n'y a rapidement plus eu de Turc, ni de troisième génération, ni de petite amie. Il a dit à sa petite amie d'aller se faire foutre et a changé de vie. Il est tombé amoureux d'un mannequin italien, originaire de Milan. Et donc, il prenait un jet privé, il allait là-bas pour tirer un coup et revenait ».

Et Florentino Perez a accusé la compagne d'Özil d'avoir les mœurs légères, narrant une anecdote sur l'affaire : «Un jour Mourinho, qui a beaucoup d’humour, en a eu marre et il lui a dit : "hey, Özil", il l'appelle le merlan frit à cause de ses yeux, "tu me permets de te parler d’homme à homme, comme si j’étais ton père ?" Le pauvre gamin lui a répondu : "oui, oui bien sûr." "Regarde, cette fille, avec qui tu sors, tout l'Inter et tout l’AC Milan lui est passé dessus, même le staff technique des deux équipes." Il a fini par la quitter. »