Real Madrid : Florentino Pérez parti pour prendre sa revanche sur Nasser al-Khelaïfi et Kylian Mbappé

Une semaine après l'affront planétaire que lui a infligé Kylian Mbappé en préférant prolonger avec le PSG, le Real Madrid de Florentino Pérez pourrait prendre une revanche éclatante ce soir. Car il n'aura échappé à personne que la finale de la Champions League entre les Merengue et Liverpool se disputent sur les terres du club de la capitale et plus précisément dans le département de naissance de l'attaquant. Un 14e sacre continental ce soir permettrait donc au Real Madrid de montrer au joueur qu'il a fait une erreur, lui qui a pour obsession de remporter cette compétition.

Du reste, Nasser al-Khelaïfi pourrait être le grand absent de la journée. Il n'est pas attendu au Stade de France ce soir et il s'est fait porter pâle hier alors qu'il était attendu au dîner organisé par l'UEFA en tant que président de l'association européenne des clubs. Le Qatari n'a peut-être pas envie de croiser la route de Florentino Pérez... qui en a profité pour se rapprocher du patron de l'instance continentale, Aleksander Ceferin...

🎤 @jfelixdiaz te cuenta cómo es el día más largo para Florentino Pérez https://t.co/TXszu03FJd #UCLfinal — MARCA (@marca) May 28, 2022

Pour résumer Les médias espagnols n'ont pas manqué de souligner que le Real Madrid pourrait être sacré champion d'Europe ce soir dans le département de naissance de Kylian Mbappé et dans la région où joue le PSG de Nasser al-Khelaïfi.

Raphaël Nouet

Rédacteur