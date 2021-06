Real Madrid : Florentino Pérez traîné en justice à cause de la Super League ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Dernièrement, sur RMC, Daniel Riolo a assuré que l'on n'en avait pas fini avec le projet de Super League. Le journaliste s'appuyait sur un article du New York Times, qui révélait que la banque JP Morgan, principal investisseur de ce championnat européen fermé, était toujours impliquée et avait bien l'intention de revenir à la charge prochainement. Mais depuis le scandale provoqué par la scission des douze membres fondateurs, les choses ont bien changé.

Il semblerait que le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, qui considèrent que la Super League est une nécessité, soient plus isolés que jamais. En Angleterre, notamment, où les fans ont été virulents à l'encontre des propriétaires de leur club qui avaient osé accepter ce projet, il n'est plus question de faire un championnat continental des nantis.

Et pour bien faire comprendre leur position, les six clubs de Premier League initialement investis dans la Super League (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Tottenham), vont écrire, lundi, un courrier commun à Florentino Pérez afin de lui demander de dissoudre officiellement la Super League. Si ce n'est pas le cas, ils se réservent le droit de le poursuivre en justice. Finalement, le serpent de mer pourrait ne jamais remonter à la surface !

🚨🌕| The 6 Premier League clubs involved in the Super League will send an official request to Florentino Perez on Monday asking him to DISSOLVE the Super League. If he refuses, they will consider legal action. @moillorens #rmalive