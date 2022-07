Real Madrid : Gareth Bale craque déjà à Los Angeles !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Gareth Bale a quitté l’Europe, à l’issue de son contrat avec le Real Madrid, pour aller découvrir un nouveau championnat. L’ailier gallois a signé un contrat avec les Los Angeles FC pour une saison, plus une seconde en option. Quelques semaines après son arrivée au sein du club américain, le gallois craque déjà !

Une bonne intégration !

Dans des images, captées par “El Chiringuito“, on peut apercevoir Gareth Bale avec un mégaphone à la main entrain de chanter avec ses coéquipiers et de parler espagnol ! Une ambiance qui montre à quel point l’ancien joueur du Real Madrid s’est rapidement intégré dans sa nouvelle équipe. Une joie qu’il n’avait plus montrée ces dernières années au Real Madrid.