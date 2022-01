Real Madrid : Gareth Bale fait passer un message guerrier pour la fin de son contrat

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

En fin de contrat l'été prochain, Gareth Bale (32 ans) vit ses derniers mois au Real Madrid. Un départ que le Gallois - qui a tant apporté au club au sein de la fameuse BBC qu'il composait avec Karim Benzema et Cristiano Ronaldo – n'imagine pas par la petite porte.

D'après Marca, la garde rapprochée de Gareth Bale fait passer un message clair à leurs relais dans les médias : l'ancien joueur de Tottenham est surmotivé à l'idée de finir sur une bonne note avec Madrid... si on lui donne la possibilité de le faire.

L'ultime combat de Bale avec le Real

Estimant avoir marqué l'histoire du Real par ses buts et ses titres, Gareth Bale espère avoir la sortie à la hauteur de son apport et non une sortie par la porte de derrière au sein de la Maison blanche. Contraint de jouer les utilitaires en Liga et en Ligue des Champions derrière KB9, Vinicius et Rodrygo, Bale voit comme baroud d'honneur la possibilité d'offrir une dernière Coupe du Roi au Real avant de partir. Les blessures de Lucas Vazquez et Eden Hazard devraient lui donner l'occasion de montrer qu'il n'est pas encore complètement cuit.