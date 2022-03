Real Madrid : Gareth Bale pourrait se voir sanctionné pour son attitude

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Entre Gareth Bale et le Real Madrid, l’histoire touche à sa fin. L’attaquant est en fin de contrat en juin prochain et ne sera pas prolongé par le club. À la suite de son comportement, le gallois pourrait même être sanctionné par le club.



En effet, Gareth Bale a renoncé au Clasico contre le FC Barcelone, en ayant comme excuse une blessure au dos. Problème, il s’est entrainé avec le Pays de Galles deux jours après le Clasico. Un comportement qui attire les foudres des supporters et qui pourrait pousser la direction à le sanctionner.

🔴 Gareth Bale devrait quitter le Real Madrid à l'issue de la saison ! Il est resté évasif sur son futur mais tout porte à croire qu'il sera libre en juillet.



(🗞️ @FabrizioRomano) pic.twitter.com/52ROwhzQNr — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 23, 2022

Pour résumer Le Real Madrid réfléchirait à sanctionner l’attaquant Gallois Gareth Bale pour son attitude envers le club. Gareth Bale pourrait être sanctionné par le Real Madrid pour avoir menti sur sa blessure avant le Clasico contre le Barça.

Adam Duarte

Rédacteur