Real Madrid : Hazard a eu un terrible coup sang, le résultat fait peur

Eden Hazard (31 ans) s’est signalé hier avec le Real Madrid contre Cadix (1-1)... mais pas forcément d'une très belle manière. Entré à la place de Lucas Vazquez peu après l’heure de jeu (65e), le milieu offensif belge a très sèchement taclé Carlos Akapo.

Laissant ses crampons sur le pied droit du défenseur adverse, qui a dévoilé les images de sa blessure peu après le coup de sifflet final avec une entaille ensanglantée assez impressionnante au niveau du cou de pied, le Belge a craqué.

Questionné par l’émission El Chiringuito sur le sujet, les supporters de Cadix ont crié au scandale du fait que le crack du Real Madrid n’ait reçu qu’un carton jaune pour sa grossière intervention non maîtrisée. Une exclusion pure et dure semblait en effet sans doute plus appropriée.

🔥AKAPO, ROTURA de segundo y tercer METATARSIANO.



💥La entrada de Hazard lesiona al central del Cádiz... y ojo a la marca de los tacos.



📺#ChiringuitoLigaSantander📺 pic.twitter.com/IZCEhZe8A7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 16, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur