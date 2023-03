Real Madrid : Hazard fait déjà une victime de taille au Mercato

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Eden Hazard ne rend pas la tâche facile au Real Madrid. Depuis son arrivée chez les Merengues, l’attaquant belge n’a pas répondu aux attentes et se place dans la catégorie des plus gros flops de l’histoire du club. Indésirable aux yeux de Carlo Ancelotti, Eden Hazard ne compte que trois apparitions avec le Real Madrid cette saison. Sous contrat avec le club madrilène jusqu’en juin 2024, Hazard ne compte pas quitter le club lors du mercato estival 2023 et veut aller jusqu’au bout de son bail. Cependant, cette décision fait déjà une victime de taille au mercato.

Selon les informations de “AS“, la décision d’Eden Hazard va empêcher le retour de Brahim Diaz chez les Merengues cet été. En effet, sans un départ du belge, le Real Madrid ne possède plus de place pour enregistrer de nouveaux joueurs et les dirigeants comptaient sur un départ du numéro 7 cet été afin de régler cette situation.