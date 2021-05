Real Madrid : Hazard s'excuse, un coéquipier le tacle

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

S'il est superstitieux, Eden Hazard a certainement compris l'ensemble des signes convergeant dans le même sens depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019. Comme si le surpoids, les blessures et les prestations décevantes ne suffisaient pas, le Belge a trouvé le moyen de rigoler avec ses anciens partenaires de Chelsea devant les caméras de télévision alors que le Real Madrid venait de se faire éliminer de la Champions League hier soir ! Un comportement qui lui a évidemment valu une pluie de critiques.

"C'était peu professionnel"

Ce soir, l'ancien joueur de Lille a donc présenté ses excuses via un communiqué sur les réseaux sociaux : « Je suis désolé, a-t-il écrit. J'ai lu plein d'opinions sur moi aujourd'hui, et ce n'était pas mon intention d'offenser les supporters du Real Madrid. Cela a toujours été mon rêve de jouer au Real Madrid, et je suis venu ici pour gagner. La saison n'est pas finie, et tous ensemble nous devons maintenant nous battre pour la Liga ! Hala Madrid. »

Mais ces excuses arrivent sans doute trop tard. Ainsi, même le père de son compatriote et coéquipier Thibault Courtois a fustigé son attitude : "Véritablement, ce n'était pas intelligent de la part d'Eden, a-t-il déclaré à HLN Sportcast. Il ne pensait certainement pas à mal mais ces images sont douloureuses pour les supporters du Real. Si tu vois un joueur en train de rire deux minutes après une élimination… Je dirais que c'était peu professionnel".