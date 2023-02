Real Madrid : Hazard, un gros fainéant selon un ancien partenaire

Pour montrer à quel point la trajectoire d'Eden Hazard s'apparente à une chute depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, il suffit de se référer à sa valeur sur Transfermarkt. Il y a quatre ans, le site de référence des transferts le cotait à 150 M€. Aujourd'hui, il vaudrait... 7,5 M€ ! Vingt fois moins. Comment l'ailier belge a pu tomber si bas ? Son ancien partenaire à Chelsea John Obi Mikel a sa petite idée...

"Eden Hazard est le footballeur le plus fainéant que j'ai vu de ma vie, a déclaré l'ancien milieu nigérian à l'émission Dubai Eye. Mais le jour du match, il était capable de décrocher le trophée d'homme de la rencontre. La nuit avant une partie, après le dîner, il pouvait rester à table pendant vingt minutes à manger du riz au lait. Il adore manger. Il aurait pu faire partie des meilleurs joueurs de l'histoire s'il avait fait plus d'efforts à l'entraînement, s'il avait eu l'envie d'améliorer son football." Au vu de ce descriptif, pas sûr, donc, qu'on revoie un jour le meilleur Hazard, lui qui a désormais 32 ans...

John Obi Mikel: "Everybody wants to be in the starting 11 come the weekend and there is no place for you to be like 'I don't want to train today'. The only player I saw do that and get away with it was Eden Hazard. He never trained. The worst." pic.twitter.com/AzLquvCUc6