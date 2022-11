Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Six. c’est le nombre de matchs disputés par Eden Hazard au Real Madrid depuis le début de la saison. Depuis son arrivée au club en 2019, l’international belge n’a même démarré que 29 rencontres en tout et pour tout. La faute à une hygiène de vie qui laisse à désirer et des pépins physiques à répétition.

Se sent-il poussé vers la sortie pour autant ? « Jamais quelqu’un du club n’est venu me dire : ‘tu es bien gentil, mais il faut que tu partes. Et moi, je ne voulais pas partir. Il n’y a jamais eu d’ouverture de discussion », a-t-il affirmé dans L’Équipe. Pourquoi Hazard (31 ans) ne joue-t-il donc pas plus au Real Madrid ? Se sent-il placardisé par Carlo Ancelotti ?

« Quand je le vois, on ne parle pas de ça, balaye-t-il d’un revers de main. Avec lui, j’ai toujours eu une bonne relation mais je ne discute pas énormément. Une fois cinq minutes en début de saison. Mais je n’ai jamais beaucoup parlé avec un entraîneur. Pour Carlo, c’est compliqué. Il voit que je m’entends bien avec tout le monde. Les joueurs et le staff m’apprécient. J’ai beaucoup de respect pour lui. Si demain, il me dit c’est difficile, j’accepterai, je le comprendrai. »