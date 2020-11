Auteur d'un retour convaincant en tant que titulaire et d'un très joli but, Eden Hazard a été l'une des principales satisfactions du Real Madrid lors de sa facile victoire face à Huesca (4-1). Forcément, cela ne sent pas bon pour Vinicius Jr.

Critiqué devant les caméras par Karim Benzema lors de Borussia Monchengladbach – Real mardi soir, le Brésilien a d'abord été remplacé par le Belge en cours de jeu avant de démarrer sur le banc ce samedi à Valdebebas.

Hazard et Vinicius ensemble, Zidane ne semble pas trop y croire

S'il est rentré à l'heure de jeu pour suppléer un Hazard encore en phase de reprise, Vinicius Jr peut-il s'inquiéter pour son temps de jeu avec le retour en grâce de l'ancien joueur de Chelsea ? La question a été posée à Zinédine Zidane qui a préféré botter en touche.

« Hazard peut-il jouer avec Vinicius ? D'abord je tenais à dire que je suis heureux de son match. Mardi, il a joué 20 minutes. Aujourd'hui, un peu plus et dès le coup d'envoi. Nous connaissons sa qualité et il a marqué un but. Nous avions besoin de ça car, après le but, c'est devenu un autre match. On voit beaucoup de choses sur le terrain, des associations entre joueurs. La seule chose que je peux dire c'est que les deux évoluent à gauche, on verra donc... », a évacué le coach merengue.