Real Madrid : improbable, les Merengue perdent leur mini derby à Getafe !

Privé de quelques joueurs majeurs touchés par le Covid (Vinicius notamment) et avec un Eden Hazard qui a finalement démarré sur le banc avant de rentrer à la pause à la place d'un Marco Asensio décevant, les Merengue se sont inclinés 1-0.

Getafe créé la surprise, Benzema muet

Rapidement mené au score sur une réalisation du turc Enes Ünal, profitant d'une erreur d'Eder Militao (9e), le leader de Liga a ensuite largement dominé les débats, butant sur un David Soria en état de grâce et parfois sauvé par ses défenseurs ou ses montants. Titulaire et dans l'attente de son 300e but avec le Real Madrid, Karim Benzema n'est cette fois-ci pas parvenu à porter son équipe, orphelin du précieux Vinicius Jr à ses côtés.

On peut malgré tout penser qu'il ne s'agit que d'un accident de parcours pour les hommes de Carlo Ancelotti qui comptent encore huit points d'avance (mais deux matchs en plus!) par rapport au FC Séville, son dauphin.