Real Madrid : Jordan Ozuna, la nouvelle bombe qui a fait chavirer Karim Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le Nueve a été aperçu sur son bateau très souvent accompagné d’une femme charmante. Les médias espagnols ont remonté la piste jusqu’à une certaine Jordan Ozuna, une sublime mannequin américaine de 32 ans aux cheveux bouclés, au teint mat, et au corps athlétique.

Karim Benzema a eu beau se cacher et ne jamais s’afficher publiquement aux côtés de sa nouvelle compagne, il en fallait plus pour échapper aux paparazzi espagnols et aux enquêteurs déterminés de twitter. Les plus attentifs auront remarqué un orteil teint de vernis sur une photo de l’attaquant, et ont constaté que les deux tourtereaux étaient sur le même bateaux sur leurs selfies respectifs.

Après une saison au sommet balle au pied, Benzema rapporte cet été un nouveau trophée, mais hors des terrains cette fois-ci.

Pour résumer L'identité de la nouvellle conquête de Karim Benzema a fuité. Il s'agit de Jordan Ozuna, une sublime mannequin américaine de 32 ans aux cheveux bouclés, au teint mat, et au corps athlétique. Après une saison au sommet balle au pied, Benzema rapporte cet été un nouveau trophée, mais hors des terrains cette fois-ci.

Yann Noailles

Rédacteur

Podcast Men's Up Life