Real Madrid : Benzema sauve une fois de plus les Merengue

Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le Real Madrid débute la nouvelle saison comme il avait terminé la précédente : avec des buts en fin de match. Mais aussi avec des prestations insipides qui auraient valu une désillusion à n'importe quelle autre équipe. Ce soir, les champions d'Europe et d'Espagne ont été ballottés par l'Espanyol Barcelone. Ils avaient ouvert le score à la 12e par Vinicius Jr mais Joselu, formé à la Maison Blanche, a égalisé à 43e.

En seconde période, les Pericos ont poussé, obligeant le Real à s'en remettre à des joueurs providentiels : Thibaut Courtois et Karim Benzema. Le Belge a encore réalisé des arrêts incroyables, dont un réflexe à bout portant absolument phénoménal. S'il n'y avait son coéquipier français, il mériterait assurément le Ballon d'Or. Mais voilà, l'édition 2022 du célèbre trophée reviendra sans aucun doute aux Lyonnais, qui a donc frappé à la 88e minute pour offrir la victoire aux siens et récidivé à la... 99e (!) sur un coup franc magnifiquement exécuté. Benzema a longtemps été frustré, ses tentatives étant soit contrées par des défenseurs, soit par le gardien adverse. Mais à deux minutes du coup de sifflet final, il était quand même là pour pousser au fond des filets un centre venu de la gauche. Un énième but décisif, suivi d'un autre pour enfoncer le clou. Mais peut-on encore être surpris par ce joueur et ce club ?