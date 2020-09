Real Madrid, Juventus : le grand défi de Zidane démarre mal, CR7 découvre un phénomène

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Zidane part déjà avec un handicap

Depuis Leo Benhakker en 1987 et 1988, aucun entraîneur du Real Madrid n'a réussi à remporter deux Ligas consécutives. Zinédine Zidane a donc l'opportunité de marquer un peu plus l'histoire des Merengue, mais son aventure commence mal. En calant à domicile face à la Real Sociedad (0-0), les Madrilènes perdent déjà deux points importants.

Plus embêtant encore que le résultat, c'est surtout la prestation globale des Madrilènes qui ne rassure pas. La titularisation surprise de Martin Odegaard n'a pas été couronnée de succès alors que Karim Benzema, l'homme providentiel de la saison passée, n'a pas montré sa réussite habituelle devant le but.

Kulusevski a éclipsé Cristiano Ronaldo

Il fait sans doute partie des joueurs que l'on va apprendre à connaître en Europe cette saison. Dejan Kulusevski, jeune attaquant suédois de 20 ans acheté l'hiver dernier et prêté à Parme pour la fin de saison, est une belle promesse du football européen et Cristiano Ronaldo a pu constater pourquoi ce dimanche.

Non seulement l'ailier se montre très remuant avec une qualité technique qui lui permet de faire des différences évidentes. Mais en prime, Kulusevski a le geste juste dans la surface avec une belle frappe du gauche pour ouvrir le score. Si Cristiano Ronaldo a su le mettre en valeur en étant passeur décisif sur son but. Le Portugais a de son côté manqué de réussite pendant longtemps. Après avoir touché la barre et buté sur le portier adverse après un superbe coup franc, CR7 a néanmoins réussi à trouver le chemin des filets (pour sa 19e saison consécutive) sur une belle frappe croisée.