Cristiano Ronaldo s'est offert un nouveau petit caprice à plus de 100 000 €

😲😲 Cuesta 130.000 euros y no es el primero que compra https://t.co/QCY8Dpx7Bl

Et ce samedi, Marca évoque le dernier « caprice » de CR7, photo à l'appui : une montre en or, d'un célèbre bijoutier suisse, d'une valeur de 130 000 €. Grand collectionneur de montres de luxe, le Portugais s'était déjà offert une pièce de la même marque en 2020, pour 420 000 €.

Quand on a les moyens... Il y a quelques jours, les médias espagnols évoquaient le coût de l'hôtel de luxe dans lequel s'est installé Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite : 3 500 € la nuit.

