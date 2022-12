PSG : le sacre de Messi au Mondial a achevé Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le contraste aura été terrible au Qatar entre Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde avec l'Argentine et élu meilleur joueur de la compétition, et Cristiano Ronaldo, remplaçant avec le Portugal, sorti dès les ¼ de finale par le Maroc.

Selon Lothar Matthäus, dans Marca, CR7, « C'est le plus gros raté de la Coupe du Monde, tout le contraire de Messi. C'est le vainqueur absolu. Pour moi, Messi est le joueur du millénaire». Et à l'Allemand d'ajouter : «Avec son ego, Ronaldo a endommagé l'équipe et lui-même. Il ne fait aucun doute qu'il était un grand joueur et un finisseur de niveau absolu. Mais maintenant, il a endommagé sa légende. Il m'est difficile de penser qu'il puisse trouver une place dans une équipe. D'une certaine manière, Ronaldo me fait pitié». Et vlan !