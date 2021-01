Real Madrid, Juventus - Mercato : rencontre au sommet pour parler Superligue et CR7 ?

C'est le genre de réunion au sommet qui ne passe pas inaperçu : le président du Real Madrid, Florentino Pérez, était à la Continassa, centre d'entraînement de la Juventus Turin, ce mardi. Il y est resté trois heures, en entretien exclusif avec son homologue "bianconero", Andrea Agnelli. De quoi les deux hommes ont-ils parlé ? Il y a une certitude, selon la presse italienne, et un fantasme.

La Superligue au centre de la discussion

La certitude, c'est que les deux hommes ont évoqué la Superligue européenne. Agnelli est aussi le président de l'association européenne des clubs (ECA), qui milite pour une nouvelle formule de la Champions League. Pérez, lui, est un grand partisan d'une formule où tous les grands clubs du continent s'affronteraient dans un tournoi fermé réservé à l'élite. La Juve comme le Real veulent voir arriver ce nouveau format le plus rapidement possible. Ce sujet a forcément été abordé.

Le fantasme, c'est Cristiano Ronaldo, trait d'union entre les deux clubs puisqu'il a joué chez les Merengue de 2009 à 2018 et chez les Bianconeri depuis deux ans et demi. La Vieille Dame aurait de plus en plus de mal à supporter le salaire conséquent de son quintuple Ballon d'Or qui, en outre, n'incarne pas l'avenir. Et n'apprécie que modérément le Calcio tout comme l'incapacité de son équipe à briller en C1. Un retour au Real est-il possible ? Ça parait improbable. Mais dans le football, on ne sait jamais…