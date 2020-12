Real Madrid : Karim Benzema au panthéon, une nouvelle statistique le confirme

Il y a tout d'abord l'impression. Qui, chaque semaine, laisse penser que Karim Benzema est en passe de réussir l'une de ses plus belles saisons sous le maillot du Real Madrid. Il y a ensuite les félicitations, qui ne sont jamais anodines, surtout quand elles proviennent d'un certain Zinédine Zidane. Certes, ce dernier est son entraîneur, mais on imagine le bonheur de Karim Benzema lorsqu'il a tout récemment été qualifié de "meilleur attaquant français de l'histoire."

Et puis, pour que la discussion ne s'éternise pas, il y a enfin les chiffres. Qui, très souvent, mettent tout le monde d'accord. C'est en ce sens que la statistique donnée par Opta est intéressante au sujet de Benzema. Car elle montre à quel point l'ancien lyonnais a déjà marqué l'histoire de la Liga. "Benzema a inscrit 34 doublés en Liga depuis ses débuts dans la compétition en 2009/10, seuls Lionel Messi (78) et Cristiano Ronaldo (51) font mieux sur la période. Podium."