Real Madrid : Karim Benzema Ballon d'Or, ce serait sûr !

Champion d'Europe, champion d'Espagne, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, de la Ligue des Nations 2021, meilleur buteur de Liga avec 27 réalisations, meilleur joueur et meilleur buteur (15) de la C1, dont il a été décisif à tous les tours à élimination directe exceptée la finale... Karim Benzema a réalisé une saison 2021-22 remarquable. La plus belle de sa carrière, assurément. Et comme personne n'a fait mieux, il semble que le Ballon d'Or 2022, qui sera attribué pour la première fois sur la base d'une saison sportive et non d'une année civile, lui soit promis.

C'est d'ailleurs l'avis du journaliste espagnol Rodrigo Faes, qui travaille pour de nombreux médias (ESPN, beIN, Gol) et est un Youtubeur très écouté dans son pays. A Bernabeu Digital, il a déclaré : "Je crois que Benzema mérite le Ballon d'Or, je pense même que c'est fait, qu'il va le gagner parce qu'avec la Champions League, avec la Liga, avec son rendement des dernières années et sa trajectoire, il le mérite. Pour les stats comme pour l'image, je suis persuadé qu'il va le gagner". Difficile de lui prouver le contraire...

