Real Madrid : Karim Benzema remporte un nouveau trophée et prévient le PSG

S'il a raté le Ballon d'Or (4e seulement), Karim Benzema a malgré tout collectionné quelques trophées individuels cette année. Ce mardi soir, l'attaquant du Real Madrid a été élu meilleur joueur de football par le journal ibérique AS.

A l'occasion de cette cérémonie, « KB9 » a pris la parole... Et en a profité pour lancer le choc face au PSG : « C'est une saison spectaculaire et magnifique. Je suis très heureux. Je viens pour profiter de la journée, puis pour penser à Paris. Nous devons gagner tous les matchs pour gagner la Ligue des champions, nous savons que le PSG est une grande équipe, mais nous pouvons nous imposer. C'est un match que tout le monde veut jouer. Nous irons pour gagner le match aller et le match retour. Nous voulons la Ligue des champions ».

L'ancien Lyonnais a également reconnu être au sommet de son art cette saison, lui qui affiche déjà 13 buts et 7 passes décisives en Liga : « Peut-être que je suis au mieux de ma forme en ce moment. J'essaie de m'améliorer sur le terrain, jour après jour, de continuer comme je suis, de m'amuser et d'aider mon équipe à gagner ». Et quand l'animatrice lui a lancé qu'il était le meilleur joueur français du moment, Karim Benzema s'est fendu d'une réponse presque embarrassée :

🤣⚽️Benzema y toda la sala, muertos de risa: la frase de Susana Guasch al francés que reventó la gala



🎥🔴Premios AS del Deporte 2021@diarioas pic.twitter.com/giBUn1nN7w — AStv (@AS_TV) December 14, 2021