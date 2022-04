Real Madrid : l'agent de Bale cartonne à nouveau les socios et les médias

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Ce qu'il y a de bien avec le feuilleton Gareth Bale, c'est que même quand le principal intéressé ne joue pas, on entend parler de lui ! Ce mardi, c'est son agent qui a accordé une interview détonante à l'émission espagnole Deportes Cuatro dans laquelle les supporters du Real Madrid ainsi que les journalistes ibériques en ont pris pour leur grade.

"Il est tout le temps sur le banc alors celui à qui il faut demander pourquoi il ne joue pas est monsieur Ancelotti. Je ne le critique pas, il a simplement pris une décision et Bale ne joue. Mais c'est sa décision, pas celle du joueur. La presse s'est montrée très désagréable avec lui, parce qu'elle n'a rien de mieux à faire. Elle n'a jamais parlé lui, elle ne le connaît pas. Il y a quelques semaines, je voulais porter plainte à cause d'un article mais Bale m'a freiné. Si les supporters lui avaient montré un peu d'amour, tout aurait été différent. Mais dans quelques années, ils verront les choses différemment, se souviendront du grand joueur qu'il a été pour le Real Madrid et ce qu'il a fait pour le club. Ils se repentiront. J'espère que cette saison, ils se quitteront comme il le mérite."

Pour résumer Le sulfureux Jonathan Barnett a de nouveau rejeté la faute des difficultés de Gareth Bale au Real Madrid sur les supporters et les journalistes espagnols. Selon lui, son client ne jouera pas contre Chelsea demain en Champions League.

