Real Madrid : l'Atlético hurle au complot arbitral après le derby

Les derbys se suivent et se ressemblent pour l'Atlético Madrid ! Hier soir encore, alors qu'ils venaient pourtant de décrocher un bon point sur la pelouse du Bernabeu, les Colchoneros ont pesté contre un arbitrage qu'ils ont jugé à sens unique. En cause, l'expulsion d'Angel Correa à la 64e minute, après un coup de coude à Antonio Rüdiger, qui l'avait retenu sur une touche. Le compte Twitter de l'Atlético a montré une image de la jambe de Correa, en sang, pour montrer que c'est bien l'Allemand du Real qui avait commis la première faute (et la plus grosse), le tout accompagné de ce commentaire : "Rien de neuf du côté du Bernabeu".

En conférence de presse, Diego Simeone a continué sur le thème du complot arbitral : "Je ne peux pas dire les choses plus clairement que le tweet du club. Ce fut un bon match, disputé dans un bon esprit et face à un rival très fort. Nous avons surpassé la blessure de Reinildo, un joueur très important, et nous avons surpassé l'expulsion. L'arbitre a vu le geste d'Angel mais il y a l'option de la VAR pour dire que le geste n'a pas la violence nécessaire pour sortir un joueur. Nous ne savons pas si l'arbitre a été appelé par la VAR. Ça nous touche, une fois de plus, que ce type de décision n'aille pas dans notre sens. Nous avons besoin d'aide. La VAR est une option pour revoir ce type d'action". Toujours la même rengaine du côté de l'Atlético, toujours les mêmes accusations du côté du Real...