Real Madrid : l'avocate de Kylian Mbappé sort du silence après les accusations

Kylian Mbappé est dans la tourmente. Exempté du rassemblement avec l'équipe de France pour la trêve d'octobre, l'attaquant du Real Madrid récupérait après avoir contracté une gêne à la cuisse gauche. Seulement, le soir d'Israël - France (1-4), l'ancien du PSG a été aperçu à Stockholm pour une petite escapade. Entre restaurant et boîte de nuit privatisée, Mbappé a profité de son séjour en Suède, mais la presse locale a ensuite fait de grosses révélations.

La petite phrase lâchée par l'avocate de Mbappé

En effet, d'après elle, le joueur serait visé par une enquête de la police pour "viol et agression sexuelle". Considéré comme "raisonnablement suspect", le degré le plus faible dans la justice suédoise, le champion du Monde 2018 a crié à la "fake news" sur ses réseaux sociaux. En parallèle, il doit également gérer son litige avec le PSG, à qui il réclame 55 millions d'euros de salaires et de primes impayés. Ce mardi a d'ailleurs lieu la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel (LFP), à laquelle est présente l'avocate du joueur.

Interrogée par les médias au sujet des accusations de la presse suédoise, Maître Delphine Verheyden a répondu : "Moi je suis ici pour la commission d'appel de la décision de la commission juridique. Aujourd'hui je ne vous cache pas que je suis très concentrée. D'ailleurs je suis ravie que vous soyez aussi nombreux pour vous intéresser à cette décision de la commission d'appel. Je vous remercie et à tout à l'heure. La dernière information c'est tout à l'heure parce que la commission n'a pas encore eu lieu. Merci et à tout à l'heure, c'est ça l'information du jour. Ne vous laissez pas divertir". C'est sur cette petite phrase que l'avocate de Mbappé a conclu.

🚨🇫🇷 Arrivée de l'avocat de Kylian Mbappé, qui n'a pas voulu évoquer les accusations de viol et d'agression sexuelle des médias suédois. @franceinfo pic.twitter.com/aSDG6bn155 — Gio Mbappe 🇫🇷 (@GioMbappe) October 15, 2024