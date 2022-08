Real Madrid : l'Eintracht battu, 98e trophée, records pour Ancelotti et Kroos, Benzema devant Raul

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Real Madrid a terminé 2021-22 avec deux trophées, la Champions League et la Liga, il attaque la nouvelle avec un autre, la Supercoupe d'Europe. Il s'agit du 98e de son histoire, ce qui lui permet de prendre deux longueurs d'avance sur le FC Barcelone. A Helsinki, il n'a pas trembler au moment de dominer l'Eintracht Francfort (2-0) grâce à des buts de David Alaba (38e) et Karim Benzema (66e). Quand le score était de 0-0, Thibaut Courtois a prouvé qu'il était l'un des meilleurs gardiens du monde en sortant deux arrêts de grande classe. Malgré cela, la victoire madrilène est incontestable et méritée.

Grâce à elle, Carlo Ancelotti devient le recordman des victoires en Supercoupe chez les entraîneurs (4) et Toni Kroos chez les joueurs (5). Le Real Madrid rejoint, avec cinq victoires dans cette compétition, son rival barcelonais et l'AC Milan au palmarès des plus titrés. Et puis, surtout, il y a Karim Benzema. En inscrivant le deuxième but des siens, l'attaquant a dépassé Raul au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Maison Blanche. Il est désormais seul 2e avec ses 324 réalisations. Le leader, Cristiano Ronaldo, reste à bonne distance (127 buts devant). Mais l'essentiel est peut-être ailleurs pour KB, qui a fait un pas de plus en direction du Ballon d'Or 2022...