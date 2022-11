Real Madrid : l'équipe de France libérée par le forfait de Benzema ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Révélation assez surprenante de L'Equipe ce samedi, qui assure qu'au niveau de l'ambiance au sein du groupe France, il y a eu un avant et un après départ de Karim Benzema. Depuis que le Ballon d'Or s'est éclipsé en catamini du Qatar un matin à 6h, alors que tous ses coéquipiers dormaient, il y a plus de joie de vivre chez les Tricolores. L'ambiance au sein de l'effectif rappellerait fortement celle de 2018.

Pourquoi le natif de Bron a-t-il été un sujet de crispation ? Tout simplement à cause de son aura ! Certains de ses jeunes partenaires ne savaient pas trop comment l'aborder et n'étaient donc pas à l'aise en sa présence. Un gros révélateur a été l'attitude du groupe au moment de sa blessure et de celle de Lucas Hernandez. Il n'y avait que son ami Marcus Thuram auprès de Benzema quand celui-ci a rechuté. Alors que le joueur du Bayern, lui, a été entouré par tout le groupe. En outre, l'absence de KB9 facilite les choix de Didier Deschamps en attaque. Bref, tout le monde y trouve son compte même si cela reste étonnant d'apprendre qu'un joueur aussi professionnel et pas désireux de faire des vagues pouvait être un frein à la bonne ambiance au sein du groupe France.