Real Madrid : l'équipe type d'Ancelotti après le Mercato

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Alors que Sergio Ramos et Raphaël Varane ont quitté le Real Madrid cet été, David Alaba et Eduardo Camavinga sont les deux recrues estivales du club merengue, qui n'est pas parvenu à recruter Kylian Mbappé malgré deux offres formulées au PSG. But Football Club vous propose de retrouver en images l'équipe type de Carlo Ancelotti pour la saison 2021-2022.