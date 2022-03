Real Madrid : l'humiliation contre le FC Barcelone a confirmé une fâcheuse tendance pour Karim Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Pierre-Emerick Aubameyang a été l'artisan n°1 de l'écrasante victoire du FC Barcelone sur la pelouse du Real Madrid (4-0) dimanche dernier. Côté madrilène, Karim Benzema, lui, a brillé par son absence. Une absence qui a pesé lourd, et ce n'est pas la première fois..

Comme le souligne Opta, depuis la saison 2018-2019, les Madrilènes n’ont gagné que 5 de leurs 11 matchs de Liga sans Benzema (45,4% de victoires). Alors qu'avec lui, ils comptent 87 victoires en 132 matches, soit 65,9% de victoires. Indispensable, l'ancien lyonnais !

45,4% - Since 2018/19 season, Real Madrid haven't reached a half of the victories without Karim #Benzema 🇫🇷 on the pitch in #LaLiga (45,4%, GP11 W5 D3 L3) compare to their 65,9% with him (GP132 W87 D26 L19). Dependence