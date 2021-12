Real Madrid – L'oeil de Denis Balbir : « Contrairement au Barça, le virage a été bien pris »

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

« Le Real Madrid tourne bien cette saison. Il faut dire que les Merengue ont la chance d'avoir un grand entraîneur. Carlo Ancelotti a succédé à Zinédine Zidane et s'affiche dans la continuité du travail de ce dernier. Cette année, Madrid peut aussi compter sur un Karim Benzema vraiment au sommet de son art. L'ancien Lyonnais est dans une forme exceptionnelle.

« La page Cristiano Ronaldo est bel et bien tournée »

Contrairement au FC Barcelone qui n'a pas encore fait le deuil de Messi, on sent que le Real a lui bel et bien tourné la page Cristiano Ronaldo après trois ans. Parfois, les Madrilènes ne sont pas clinquants mais les exploits individuels de Benzema et désormais de Vinicius font la différence. Si l'été 2022 promet d'être animé dans la Capitale espagnole, le virage a été bien pris.

En championnat, le titre est quasiment acquis. Surtout après la victoire dans le derby face à l'Atlético sur ce mois de décembre. Je ne vois personne revenir dans la course. J'ai hâte de voir cette équipe affronter le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Même si le cycle a été renouvelé par rapport aux titres consécutifs remportés en C1, le Real Madrid reste un spécialiste de cette compétition. Cette équipe a vraiment du répondant et ce dans tous les compartiments du jeu. »