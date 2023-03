Real Madrid : la date d'inauguration du nouveau Bernabeu a fuité !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si vous aussi, vous en avez marre de ces immenses bâches qui cachent les gradins du premier niveau du Bernabeu, sachez qu'il va encore falloir vous armer de patience : l'enceinte du Real Madrid ne sera pas terminée avant neuf mois. Mais l'accouchement offrira un bébé envié par le monde entier. Le présentateur d'El Chiringuito, Josep Pedrerol a dévoilé le jour exact de l'inauguration de l'ancien Chamartin : le 23 décembre 2023.

Ce jour-là, Florentino Pérez prévoit un show à l'américaine qui devrait attirer les caméras du monde entier sur son club et son stade. Si c'est Santiago Bernabeu qui avait eu l'idée de construire une enceinte gigantesque dans les années 50, c'est Pérez qui a décidé de le rénover intégralement pour le doter d'un toit coulissant, d'une pelouse rétractable, d'une façade hors-norme, etc. Une façon de laisser un peu plus son empreinte dans l'histoire !