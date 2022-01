Real Madrid : la FIFA fait vivre à Karim Benzema une nouvelle injustice

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Déçu de finir au pied du podium du Ballon d'Or derrière Lionel Messi (FC Barcelone / PSG), Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Jorginho (Chelsea), Karim Benzema doit digérer une nouvelle couleuvre avec les nominations pour le prix The Best de la FIFA concernant l'année 2021.

S'il figure effectivement, avec son coéquipier David Alaba, parmi les nominés dans la catégorie de l'équipe-type, l'attaquant du Real Madrid n'est pas dans les trois finalistes pour le titre de « joueur de l'année » de l'instance internationale dans la catégorie masculine.

Comme à Paris lors du trophée remis par France Football, « KB9 » est encore devancé par Robert Lewandowski et Lionel Messi... Ainsi que par l'égyptien de Liverpool Mohammed Salah. Un nouveau désaveu pour celui qui a fait un retour remarqué en Bleu en 2021...