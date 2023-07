Real Madrid : la Maison Blanche tromperait le fair-play financier depuis au moins cinq ans !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le Real Madrid est souvent présenté comme le bon élève européen en matière de gestion financière, avec le Bayern Munich. Au contraire du Barça et de la Juve qui croulent sous les dettes, à l'opposé du dopage financier en vigueur au PSG et à Manchester City, la Maison Blanche présente chaque année des bilans comptables à l'équilibre, sans aide extérieur. Ça, c'est en tout cas l'image que veulent renvoyer ses dirigeants. Mais le média anglais The Telegraph vient de révéler que la réalité est beaucoup moins rose pour les Merengue !

120 M€ de dépenses injustifiées...

Tout est parti des chiffres publiés pour l'exercice écoulé. Dans la colonne "Autres dépenses opératives", on trouve la somme énorme de 135 M€, soit 20% du budget du club. Sur ces 135 M€, 120 M€ ne sont pas justifiés. L'enquête du Telegraph révèle qu'il s'agit de remboursements pour le fonds d'investissement Providence qui, à compter de la saison 2017-18, a prêté de l'argent aux Merengue pour maintenir à flot des finances qui vacillaient à cause d'une masse salariale conséquente (raison pour laquelle Cristiano Ronaldo est parti l'été suivant...) puis avec la crise du covid. Le média anglais ne dit pas qu'il s'agit d'un processus illégal. Mais ce qui l'est, c'est de ne pas l'avoir déclaré au fair-play financier car il s'agit d'une dette. Et cela aurait pu lui valoir des restrictions au niveau du recrutement voire des sanctions...

