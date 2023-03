Real Madrid : la mèche est vendue pour l'avenir d'Ancelotti

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Alors qu'il pourrait être limogé de son poste d'entraîneur du Real Madrid à l'issue de la saison, Carlo Ancelotti est ardemment courtisé par la sélection brésilienne. Ederson a été interrogé sur la rumeur envoyant le technicien italien sur le banc de la Seleçao.

Podcast Men's Up Life

"Il y a une grande possibilité qu'Ancelotti vienne"

"J’ai parlé à Casemiro, Vinicius Junior et Eder Militão. Il y a une grande possibilité qu’il vienne, bien sûr, alors allons chercher ce résultat pour qu’il vienne le plus tôt possible. On m’a dit qu’il était exceptionnel, que tout le monde l’aimait et qu’il était focalisé sur la victoire. Nous verrons dans un avenir proche s’il sera là ou pas", a répondu le portier brésilien de Manchester City pour UOL Esporte.

Ederson diz que Ancelotti tem 'grande possibilidade' de assumir o Brasil https://t.co/B0rHaUmpZ3 — UOL Esporte (@UOLEsporte) March 21, 2023

Pour résumer Ederson a lâché un scoop sur l'avenir de Carlo Ancelotti. Selon le gardien brésilien de Manchester City, il y aurait "une grande possibilité" que le technicien italien vienne sur le banc de la Seleçao.

Fabien Chorlet

Rédacteur