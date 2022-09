Real Madrid : la mise au point d'Ancelotti sur le physique de Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Un rythme d'enfer. Avec des matches de Liga et, très bientôt, la Ligue des Champions qui débutera pour le Real Madrid sur la pelouse du Celtic Glasgow. Mais Karin Benzema multiplie les titularisations, et les victoires, comme ce fut le cas ce jour face au Betis Séville. KB9 n'a pas marqué mais a répondu présent.

Et ne dites pas à son entraîneur, Carlo Ancelotti, qu'il souffre physiquement. Tout va bien !

"On ne va pas le tuer, rassurez-vous. On joue tous les trois jours à partir d'aujourd'hui, donc c'est possible qu'il ait besoin de se reposer sur un match de temps en temps. Mais jusqu'ici, il a joué chaque semaine, et je le sens très bien physiquement. Il n'a pas été très fin dans ses derniers gestes aujourd'hui, mais ce n'était pas pour une raison physique."